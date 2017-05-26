Вандалы устроили жуткий погром в украинском храме Московского патриархата

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Луцк, 26 мая. Неизвестные устроили погром в Покровском храме Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Пирванче Волынской области. Об этом рассказали в пресс-службе Волынской епархии.

Злоумышленники ворвались в храм ночью в надежде ограбить церковную кассу, однако не нашли денег. Тогда вандалы начали крушить все вокруг себя. Утром служители храма обнаружили жуткий беспорядок и перевернутые Святые дары (церковные хлеб и вино для причастия). В настоящее время на месте происшествия работает полиция.