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Украина
Вандалы устроили жуткий погром в украинском храме Московского патриархата

Вандалы устроили жуткий погром в украинском храме Московского патриархата

15:59  26 Мая 2017
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Вандалы устроили жуткий погром в украинском храме Московского патриархата

Луцк, 26 мая. Неизвестные устроили погром в Покровском храме Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Пирванче Волынской области. Об этом рассказали в пресс-службе Волынской епархии.

Злоумышленники ворвались в храм ночью в надежде ограбить церковную кассу, однако не нашли денег. Тогда вандалы начали крушить все вокруг себя. Утром служители храма обнаружили жуткий беспорядок и перевернутые Святые дары (церковные хлеб и вино для причастия). В настоящее время на месте происшествия работает полиция.

Геннадий Плющев
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