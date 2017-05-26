На повышение МРОТ до прожиточного минимума нужно 25 млрд рублей из федерального бюджета

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Москва, 26 мая. Минтруд РФ сообщил, что при повышении МРОТ в 2018 году из федерального бюджета необходимо выделить около 25 млрд руб.

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) затронет бюджеты всех уровней. По данным отечественного Минтруда, при поддержке законопроекта дополнительные расходы составят для работников федеральных госучреждений — 24,6 млрд рублей, субъектов РФ и муниципальных учреждений — 55,7 млрд рублей, отмечается в сообщении ведомства.

Минтруд также подсчитал расходы работодателей в реальном секторе экономики, которые прогнозируются на уровне 43,9 млрд рублей. Отметим, что вице-премьер российского правительства Ольга Голодец сообщила об инициативе повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в два этапа до 1 января 2019 года.