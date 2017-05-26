Украинцам могут повысить пенсионный возраст ради нового транша МВФ
Киев, 26 мая. Международный валютный фонд (МВФ) назвал условие получение Киевом пятого транша финансовой помощи. Деньги выделят, если украинские власти успешно проведут пенсионную и земельную реформы. Пенсионная реформа предполагает повышение пенсионного возраста, а земельная - отмену моратория на продажу сельскохозяйственных угодий.
При этом вице-премьер страны Павел Розенко ранее заявил, что при обсуждении этой реформы с миссией МВФ Киев будет настаивать на сохранении нынешнего пенсионного возраста.
Помимо преобразований в этих сферах, представители миссии также подняли вопрос о мерах по ускорению приватизации на Украине, а также по борьбе с коррупцией. По прогнозам МВФ, в этом году экономика Украины в 2017 году покажет рост на уровне двух процентов, а уровень инфляция упадет ниже 10 процентов.
Напомним, 3 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что МВФ выделил стране 1 миллиард долларов. Общий объем программы поддержки превышает 17 миллиардов долларов.