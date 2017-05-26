Украинцам могут повысить пенсионный возраст ради нового транша МВФ

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Киев, 26 мая. Международный валютный фонд (МВФ) назвал условие получение Киевом пятого транша финансовой помощи. Деньги выделят, если украинские власти успешно проведут пенсионную и земельную реформы. Пенсионная реформа предполагает повышение пенсионного возраста, а земельная - отмену моратория на продажу сельскохозяйственных угодий.

При этом вице-премьер страны Павел Розенко ранее заявил, что при обсуждении этой реформы с миссией МВФ Киев будет настаивать на сохранении нынешнего пенсионного возраста.

Помимо преобразований в этих сферах, представители миссии также подняли вопрос о мерах по ускорению приватизации на Украине, а также по борьбе с коррупцией. По прогнозам МВФ, в этом году экономика Украины в 2017 году покажет рост на уровне двух процентов, а уровень инфляция упадет ниже 10 процентов.

Напомним, 3 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что МВФ выделил стране 1 миллиард долларов. Общий объем программы поддержки превышает 17 миллиардов долларов.

