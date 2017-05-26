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Весь мир
Китай поддержал позицию России по размещению ПРО США в Южной Корее

Китай поддержал позицию России по размещению ПРО США в Южной Корее

16:23  26 Мая 2017
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Китай поддержал позицию России по размещению ПРО США в Южной Корее

Москва, 26 мая. Министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что власти Китая выступают против размещения систем ПРО THAAD в Южной Корее под предлогом ядерной проблемы Северной Кореи.

«У нас предельно совпадающие позиции, мы настаиваем на осуществлении денуклеаризации полуострова и на обеспечении мира и стабильности»,  — сказал глава МИД КНР по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам министра, КНР готова и далее приложить усилия по денуклеаризации полуострова и сохранению безопасности всей Юго-Восточной Азии.

Напомним, 29 апреля Ван И и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели переговоры, по итогам которых стороны пришли к мнению, что Пекин и Вашингтон намерены разрешить ситуацию на Корейском полуострове путем диалога и консультаций

#кндр #китай #про
Тимур Румянцев
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