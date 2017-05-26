Захарченко: В Донецке и Киеве по-разному понимают минские соглашения

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Донецк, 26 мая. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что в Киеве и Донецке по-разному интерпретируют минские соглашения.

«Каждый понимает минские соглашения по-разному. Украина по-своему, мы по-своему. Мы будем отстаивать свое понимание «Минска». В нашем понимании — это освобождение нашей территории и дальнейший диалог с Украиной», — сказал Захарченко.

Глава ДНР также добавил, что Киев всеми силами пытается сорвать минский процесс, в то время как президент Украины Петр Порошенко публично заявляет о безальтернативности минских соглашений.