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Общество
На берегу Волги нашли останки огромного морского чудовища

На берегу Волги нашли останки огромного морского чудовища

16:05  26 Мая 2017
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На берегу Волги нашли останки огромного морского чудовища

Ульяновск, 26 мая. Ученые обнаружили на берегу Волги в Ульяновской области останки древнего морского ящера — плиозавра размером с автобус, который совершенно не похож на других представителей этого семейства. Об исследованиях международной группы палеонтологов, в составе которой есть и российские специалисты, сообщается в журнале Current Biology.

На берегу Волги нашли останки древнего чудовища

У обнаруженного учеными плиозавра длина черепа достигает полутора метров, а морда необычно узкая и тонкая. Из-за этого у морского ящера имеется больше сходства с дельфинами, питающимися рыбой, чем с другими плиозаврами. Новый вид назвали Luskhan itilensis, что означает «повелитель вод Итиля» (Волги) на татарском и прочих тюркских языках.

Добавим, ранее ученые обнаружили во Франции останки древней рептилии, которая жила на территории страны около 90 миллионов лет назад.

Алексей Громов
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