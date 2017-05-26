На берегу Волги нашли останки огромного морского чудовища

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Ульяновск, 26 мая. Ученые обнаружили на берегу Волги в Ульяновской области останки древнего морского ящера — плиозавра размером с автобус, который совершенно не похож на других представителей этого семейства. Об исследованиях международной группы палеонтологов, в составе которой есть и российские специалисты, сообщается в журнале Current Biology.

У обнаруженного учеными плиозавра длина черепа достигает полутора метров, а морда необычно узкая и тонкая. Из-за этого у морского ящера имеется больше сходства с дельфинами, питающимися рыбой, чем с другими плиозаврами. Новый вид назвали Luskhan itilensis, что означает «повелитель вод Итиля» (Волги) на татарском и прочих тюркских языках.

Добавим, ранее ученые обнаружили во Франции останки древней рептилии, которая жила на территории страны около 90 миллионов лет назад.