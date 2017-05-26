Онищенко: Программу реновации надо оградить от гнусных инсинуаций агентов влияния

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Столичная программа расселения аварийного жилья находится под пристальным вниманием властей, которые обещают сделать все, чтобы законные требования жителей были полностью удовлетворены. Почему так важно в этом вопросе постоянно, как говорится, держать руку на пульсе, объясняет первый зампред комитета Госдумы Геннадий Онищенко.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу реновации столичного жилья, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эта программа инициирована мэром Москвы Сергеем Собяниным в ходе его встречи с Владимиром Путиным. «И президент дал оценку этой программе», — напомнил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства отметил, что власти Москвы готовы учитывать все замечания горожан, касающиеся программы реновации жилья. «Мэрия Москвы ведет себя абсолютно открыто для всех замечаний и конструктивных предложений, и не вызывает сомнений ее готовность и желание вести диалог со всеми», — отметил Песков, отвечая на вопрос, следит ли Кремль за ситуацией вокруг программы переселения жителей из аварийного жилья, сообщала «Лента.ру».

Напомним, голосование по вопросу реновации жилья началось 14 мая, и уже известно, что более 90% проголосовавших высказались «за».

В день начала голосования в Москве состоялся митинг противников программы реновации, в котором, согласно различным источникам, приняло участие от восьми до 20 тысяч человек. Протестом против, по мнению части участников акции, непрозрачности предложенной властями программы реновации попытались воспользоваться представители так называемой несистемной оппозиции, однако потерпели неудачу — организаторы митинга отказались предоставить трибуну непрошеным гостям.

Почему властям так важно не отдать на откуп деструктивным силам повестку в этом важнейшем вопросе, Федеральному агентству новостей объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Я встречался со своими избирателями, это были деловые встречи по просьбе жителей, и вот какое я вынес из этой встречи впечатление о настроении людей: для тех, кто живет в аварийных пятиэтажках, нет проблемы — переселяться или нет, конечно, они за переселение, — отметил Геннадий Онищенко. — Другое дело, им нужно ответить на все их вопросы: как переселяться, на каких условиях, в какие сроки, какие людям выделят площади. Возникают даже такие очевидные, казалось бы, вопросы: если люди живут в коммунальной квартире, в которой имеются две комнаты, и там живут разные семьи, — будут ли они переселяться в отдельные квартиры, или их снова поселят в одну комнату, но только в новом доме. Да, и такие вопросы есть. Конечно, это говорит о том, что с людьми надо встречаться, что с ними надо работать».

И хотя эта работа уже активно ведется, но, по мнению Геннадия Онищенко, ведется она пока недостаточно активно.

«В связи с этим меня беспокоит один вопрос, — поделился с ФАН депутат Госдумы. — К сожалению, абсолютно гуманная, абсолютно адресная программа реновации, которая касается, ни много ни мало, миллиона шестисот тысяч жителей, в угоду конъюнктурным политическим интересам отдельных деструктивных сил (по другому я эти силы не называю) превратилась в предмет осуждения. А ведь эта программа — это такая очевидная, жизненно важная вещь, не говоря уже о ее огромном мультипликативном эффекте, который она даст и экономике, и развитию строительного комплекса Москвы, а, может быть, и других городов. И очень жаль, что все эти плюсы программы реновации как бы остались за скобками, за пределами обсуждений».

По словам Геннадия Онищенко, в последнее время наше общество серьезно изменилось, и властям нужно это обязательно учитывать, разъясняя столь важные государственные инициативы.

«Эта ситуация наглядно показывает, насколько изменилось наше общество. Вот почему сегодня нужно принципиально менять подходы, и даже очевидные, гуманные, социально значимые вещи нужно уметь грамотно доносить до населения. Это поможет пресечь различные гнусные инсинуации со стороны как отдельных партий, так и представителей так называемой несистемной оппозиции. Поэтому нам нужно быть более организованными, более предметными, нужно не бояться встреч с людьми, нужно им все объяснять. Ни в коем случае нельзя отдавать на откуп стихии, в том числе, агентам влияния зарубежных стран этот важный и нужный проект, который давно пора превратить в закон и включить в систему работы государства», — подчеркнул Геннадий Онищенко.