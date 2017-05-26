Пальмира: САА освободила от ИГ дорогу на Дамаск в провинции Хомс

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Пальмира, 26 мая. Сирийская армия выбила игиловцев с участка трассы Дамаск-Пальмира.

Сирийское агентство «Аль-Масдар» сообщает, что правительственные войска зачистили от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) ряд населенных пунктов, а также стратегических высот в провинции Хомс.

В пустынных районах около Пальмиры сирийские военные освободили дорогу, ведущую на столицу САР. Впервые за несколько лет на трассе возобновилось движение. На востоке провинции Сирийская арабская армия завершает разгром боевиков, окопавшихся около горного массива Каламун.

* Организация запрещена на территории РФ.