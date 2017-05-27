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Общество
Греф пообещал подарить клиентам Сбербанка восьмой день недели

Греф пообещал подарить клиентам Сбербанка восьмой день недели

17:57  27 Мая 2017
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Греф пообещал подарить клиентам Сбербанка восьмой день недели

Москва, 26 мая. Каждый клиент Сбербанка может высвободить 20% времени за счет удобных сервисов, заявил глава кредитного учреждения Герман Греф в ходе собрания акционеров.

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что примерно 20% времени в банковском обслуживании тратится непродуктивно на очереди, заполнение бланков, анкет, получение справок. «Мы можем высвободить эти 20% времени в жизни каждого человека, и мы можем позволить людям направить эти 20% на реализацию их главных целей в жизни», — сказал он.

По словам Грефа, Сбербанк фактически дарит своим клиентам еще один день в неделю. Это время они могут потратить на общение с близкими саморазвитие. Таким образом, Сбербанк сделает жизнь своих клиентов «более насыщенной, продуктивной и в конечном итоге более счастливой», резюмировал он.

Ирина Селезнева
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