Сирия сегодня: боевики ИГ бегут из Хомса в Ракку, «Тигры» готовятся взять Маскану в Алеппо

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Сирия, 26 мая. Сирийские военные продвигаются в Хомсе и Хаме и вынуждают боевиков ИГ* отступать к Ракке, «Силы Тигра» приближаются к цитадели ИГ в Алеппо, военные конфисковали оружие экстремистов в Хомсе. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Потери ИГ в провинции Хомс

Дни «Исламского государства»* в центральной Сирии, по-видимому, сочтены, так как Сирийская арабская армия (САА) захватила около трех тысяч квадратных километров всего за 48 часов, таким образом соединив все дороги между древними городами Пальмира и Дамаск, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Военные освободили пустынный город Аль-Бусера, расположенный к юго-западу от Пальмиры. Боевики «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) были вынуждены отступать из провинции Хомс в сторону Ракки, но были настигнуты сирийскими военными.

Теперь ИГ готовится к битве за Ракку, в то время как правительственные войска, похоже, хотят захватить плохо защищенную территорию радикалов в провинции Хомс, которая все еще находится под контролем радикалов.

Продвижение САА в Хаме

Элитное спецподразделение Сирийской арабской армии совершило трудное путешествие из Дамаска в восточную часть провинции Хама, где готовится начать массовую операцию против «Исламского государства», сообщает ливанское информагентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник. Элитная 4-я механизированная дивизия САА готовится начать военную операцию по освобождению восточной части района Аль-Саламия, находящегося под контролем ИГИЛ более двух лет. Одной из целей для сирийских войск в восточной части Хамы будет Акайрбат — этот сельский город считается оплотом ИГИЛ в провинции, и он расположен в центре основного маршрута передвижения и поставок экстремистов из Хомса в Ракку.

Если сирийской армии удастся взять под свой контроль Акайрбат и его окрестности, то военные армии Башара Асада будут в состоянии закрыть важный карман ИГ в восточной части Хамы.

Сирийское информагентство SANA сообщает, что базирующиеся на севере провинции террористические группировки выпустили пять ракетных снарядов по электростанции «Мхарда», расположенной в 25 километрах севернее административного центра провинции, тем самым нарушив российский меморандум о зонах деэскалации. В результате атаки из стоя вышел энергоблок.

«Тигры» в Алеппо

Силы элитного спецподразделения САА «Тигры», возглавляемые главнокомандующим Сухейлем Аль-Хасаном, находятся в нескольких километрах от крупного города Маскана, который представляет собой последнюю цитадель ИГ в провинции Алеппо, сообщает Al-Masdar. Взятие Масканы открывает военным путь на Ракку.

Бойцы САА конфисковали оружие ИГ в Хомсе

Правительственные войска захватили большое количество оружия боевиков ИГИЛ в юго-восточной части Хомса, сообщает Al-Masdar со ссылкой на дружественные САА Национальные силы обороны. По словам военного источника в Дамаске, оружие было доставлено в Сирию силами ИГ в Ираке.

Потеря военного имущества ИГ на юго-востоке Хомса является наименьшей из их забот, поскольку их значительные боевики терпят поражения в битвах по всем регионам Сирийской Арабской Республики.

* Организация запрещена на территории РФ.