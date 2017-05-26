Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Путин изменил состав президиума Государственного совета

Путин изменил состав президиума Государственного совета

15:58  26 Мая 2017
100

Путин изменил состав президиума Государственного совета

Москва, 26 мая. Президент России Владимир Путин распорядился провести ротацию в составе президиума Государственного совета. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В обновленный состав президиума вошли глава Дагестана Рамзан Абдулатипов, глава Хакассии Виктор Зимин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Калмыкии Алексей Орлов, губернатор Смоленской области Алексей Островский и губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

#путин
Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть