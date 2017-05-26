Путин изменил состав президиума Государственного совета
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Москва, 26 мая. Президент России Владимир Путин распорядился провести ротацию в составе президиума Государственного совета. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
В обновленный состав президиума вошли глава Дагестана Рамзан Абдулатипов, глава Хакассии Виктор Зимин, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Калмыкии Алексей Орлов, губернатор Смоленской области Алексей Островский и губернатор Магаданской области Владимир Печеный.
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