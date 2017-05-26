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Новости Сирии
Путин обсудил с членами Совбеза операцию ВКС РФ в Сирии — Песков

Путин обсудил с членами Совбеза операцию ВКС РФ в Сирии — Песков

15:38  26 Мая 2017
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Путин обсудил с членами Совбеза операцию ВКС РФ в Сирии — Песков

Москва, 26 мая. Президент России Владимир Путин обсудил операцию ВКС РФ в Сирии с членами Совета безопасности в ходе оперативного совещания. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В контексте международной проблематики затрагивалась тема продолжающейся операции ВКС РФ в Сирии»,  — сообщил представитель Кремля.

Песков добавил, что глава государства обсудил с членами Совбеза актуальные вопросы социально-экономической повестки дня, а также ряд региональных проблем.

Путин обсудил с членами Совбеза операцию ВКС РФ в Сирии — Песков

Добавим, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что операция ВКС РФ в Сирии продемонстрировала высокий потенциал и боевой дух российской армии.

Алексей Громов
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