Путин обсудил с членами Совбеза операцию ВКС РФ в Сирии — Песков

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Москва, 26 мая. Президент России Владимир Путин обсудил операцию ВКС РФ в Сирии с членами Совета безопасности в ходе оперативного совещания. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В контексте международной проблематики затрагивалась тема продолжающейся операции ВКС РФ в Сирии», — сообщил представитель Кремля.

Песков добавил, что глава государства обсудил с членами Совбеза актуальные вопросы социально-экономической повестки дня, а также ряд региональных проблем.

Добавим, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что операция ВКС РФ в Сирии продемонстрировала высокий потенциал и боевой дух российской армии.