Ультиматум российскому бизнесу на Украине: «Даем две недели, потом все блокируем!»

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Киев, 26 мая. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Киеве побывал на пресс-конференции, на которой координатор штаба торговой блокады Донбасса Анатолий Виногродский объявил об ультиматуме: националисты начинают тотальную блокаду, добиваясь национализации российских предприятий.

«Мы считаем, что предприятия, которые контролируются российскими гражданами, представляют опасность для безопасности страны и являются теми точками давления, которые помогут нам принудить как господина Путина, так и господина Порошенко принять решение о возвращении наших пленных», - заявил Анатолий Виногродский.

«Наше государство не стало трогать российские предприятия в обмен на Липецкую фабрику. На сегодняшний день у нас очень интересная ситуация – российские предприятия работают, товар идет в обе стороны. В 2016 году обороты составили около 10 миллиардов, из них 7 миллиардов – товары, которые закупила Украина, а три миллиарда пошли в Россию. Это ненормальная ситуация. Мы как общественная организация не в состоянии национализировать российские предприятия, но мы будем максимально осложнять их работу. Если в течение двух недель не будет решен вопрос с пленными. Две недели – потому что в начале июня планируется очередная встреча Медведчука с представителями агрессора. Думаю, господин Порошенко в состоянии надавить, чтобы наших пленных отдали», - сообщил координатор штаба блокады Донбасса.

В кулуарах журналисты и наблюдатели активно обсуждали эти высказывания, называя их критическими для экономики Украины.

«Почему стоит воспринимать эти заявления серьезно? Да потому, что точно такая же пресс-конференция три месяца назад сильно повлияла на политику и экономику Украины. Неофициальная блокада Донбаса, начавшаяся после аналогичного ультиматума, была легализована затем лично Петром Порошенко. Так что наблюдателям стоит ждать захватов собственности, блокады и препятствования в работе разными способами всех предприятий на Украине, владельцы которых связаны с Россией или симпатизируют оппозиции», - отметил один из журналистов.

При этом наблюдатели отмечают, что сам повод для ультиматума понятный населению, но противоречивый.

«Предположим, ОРДЛО выпустит пленных. И что, после этого активисты не будут требовать национализации стратегических предприятий? Они же говорят о том, что в условиях войны владение этими предприятиями российским бизнесом есть угроза для Украины. После предполагаемого освобождения угроза не исчезнет. Поэтому упор на пленных это всего лишь повод в глазах украинцев, сопутствующий момент, а настоящей целью является полное поэтапное вытеснение любого российского бизнеса из Украины и возведение железного занавеса с Россией. Активисты просто проводят в жизнь слова Порошенко об окончательном разводе с Россией», - заявил ФАН один из наблюдателей на пресс-конференции.

Какие конкретные действия будут предпринимать активисты, Виногродский не стал раскрывать.

Однако он отметил, что блокада железнодорожных грузовых перевозок из России осложняется тем, что через Украину идет большой поток транзитных грузов, поэтому просто перекрыть дороги не получится. Но при этом добавил, что «они учатся» и «находят другие способы к прекращению торговли с Россией».

Напомним, что полковник Анатолий Виногродский — бывший офицер военно-морского флота, который воевал на Восточном фронте против жителей Донбасса. В составе батальона «Донбасс» попал в котел под Иловайском в 2014 году, сбежал оттуда, потеряв почти всех бойцов.

