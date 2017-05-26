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Новороссия
ДНР сомневается, что Киев выполнит обязательства по отводу сил в Донбассе

ДНР сомневается, что Киев выполнит обязательства по отводу сил в Донбассе

15:54  26 Мая 2017
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ДНР сомневается, что Киев выполнит обязательства по отводу сил в Донбассе

Донецк, 26 мая. Власти ДНР сомневаются, что украинская сторона выполнит свои обязательства по отводу сил и средств на участке фронта в районе Станицы Луганской. Об этом заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Он напомнил, что в ходе последнего заседания контактной группы в Минске было достигнуто соглашение об отводе тяжелого вооружения в районе Станицы Луганской. Очередная процедура отвода запланирована на 28 мая.

«Контактная группа в очередной раз договорилась о разведении сил и средств в Станице Луганской. Но лично я сомневаюсь в том, что разведение состоится 28 мая. Хотелось бы надеяться, но я сомневаюсь», — сказал Пушилин.

Он также напомнил, что отвод тяжелого вооружения по всей линии фронта в Донбассе может произойти только после разведения сил на трех пилотных участках. К настоящему моменту разведение сил состоялось только в районе поселка Петровское и Золотое.

#днр #донбасс #минские соглашения
Алексей Громов
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