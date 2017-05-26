Жить одной войной неправильно: Пушилин рассказал о возвращении ДНР к мирной жизни

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Донецк, 26 мая. Председатель Народного совета Донецкой народной республики Денис Пушилин отчитался об итогах работы Народного cовета ДНР и общественного движения «Донецкая Республика» за первую половину 2017 года, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В период весенней сессии 2017 года Народным советом республики было принято 104 проекта по восстановлению, зарегистрировано 38 законопроектов и в 20 документов были внесены поправки. Депутаты много работали над совершенствованием законодательства республики. Так, в частности, законы о таможенном контроле и СМИ были адаптированы под существенные реалии.

Из-за транспортной блокады со стороны Украины и введения внешнего управления на подконтрольных Киеву предприятиях, работа депутатов на участках за прошедший период была расширена за счет приемов граждан, работающих на этих предприятиях.

«Доверие граждан заслуживается реальными делами, и наших депутатов можно действительно называть народными. Депутаты реально заботятся о наших гражданах и решают их проблемы», — уверен Пушилин.

Общественное движение «Донецкая республика» так же, по его словам, прилагает максимальные усилия для возвращения мирной жизни в Донецк. За пять месяцев активисты провели более пяти тысяч мероприятий, многие из которых не освещались в прессе, но от этого не являются менее значимыми, подчеркнул политик.

«Жить только одной войной страшно и неправильно. Мы вынуждены воевать, но, тем не менее, для обычных граждан нам нужно обеспечивать все необходимые атрибуты мирной жизни, чтобы они работали, платили налоги, создавали бизнес и полноценно проводили досуг здесь», — отметил полпред ДНР.

Среди последних значимых мероприятий он отметил второе заседание интеграционного комитета «Россия — Донбасс», а также открытие поклонного креста в Горловке, преподнесенного ДНР жителями Петербурга.