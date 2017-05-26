Глава МЧС отчитал ставропольских чиновников за «белые рубашки и галстуки»

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Минеральные Воды, 26 мая. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал от всех руководителей органов местного самоуправления на Ставрополье засучить рукава и работать 24 часа в сутки в связи с паводком, от которого в 10 районах пострадали 19 населенных пунктов.

«Безобразие, что вы до сих пор ходите в белых рубашках и галстуках, — заявил министр на заседании рабочей группы в пятницу. — Засучите рукава и идите к людям, доводите до них информацию обо всех принимаемых решениях».

Пучков призвал быстро и оперативно решать все поступающие вопросы.

Напомним, на данный момент наиболее сложная обстановка сложилась в селе Левокумка и поселке Первомайский. Там подтоплены около 800 дворов. Власти Ставрополья также объявили режим ЧС на всей территории региона.

21 мая сообщалось, что город Среднеколымск в Якутии оказался под угрозой затопления из-за сильнейшего паводка.