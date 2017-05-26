Пушилин: Киев нагло лжет о верификации пленных, ДНР предлагает онлайн-переговоры

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Донецк, 26 мая. Полпред ДНР на Минских переговорах Денис Пушилин предложил проводить переговоры в онлайн-режиме, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Комплекс мер и Минские переговоры в целом – эти процессы неприятны для Украины. Это переформатирует ее, меняет. Поэтому представители украинской власти саботируют и срывают переговорный процесс, пытаясь ввести новых переговорщиков, зачастую блокируя наших. Они пытаются простым каким-то цинизмом увести и международных наблюдателей в сторону. Один из способов ускорить процесс – просто вести в онлайн-режиме все переговоры», — предложил Пушилин.

Он добавил, что на встречах Контактной группы в Минске представители ДНР и ЛНР предлагают решения с учетом мнения оппонентов. Обмен пленными – еще одна наболевшая тема. Как отметил Пушилин, для пленных, находящихся на украинской территории, важен едва ли не каждый час. Грядущему большому обмену должна предшествовать верификация, но даже на этом этапе наблюдаются определенные сложности — вот уже два заседания представители Украины нагло врут о состоявшейся верификации. В то же время даже координатор группы по гуманитарным вопросам не может подтвердить факта завершения верификации пленных.