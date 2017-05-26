От Рюрика до Керенского: в Москве открыли аллею российских правителей

В Избранное

Скопировать

Москва, 26 мая. Необычная аллея с памятниками всем российским правителям, начиная с Рюрика, появилась в Москве. Парк, получивший название «Аллея правителей», открыли министр культуры Владимир Мединский и министр образования Ольга Васильева.

В настоящее время аллея насчитывает 33 бюста, однако вскоре экспозиция пополнится еще восемью памятниками. Автором всех монументов выступил известный скульптор Зураб Церетели. По словам Мединского, по памятникам можно проследить историю России, начиная с Рюрика и заканчивая временным правительством.

«Мы не прерываем на этом историческую преемственность, у нас история едина и неделима. Оставшиеся бюсты находятся в изготовлении, скоро мы их откроем», — отметил Мединский.