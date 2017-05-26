Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Опубликовано видео расстрела водителя в Торонто 

Опубликовано видео расстрела водителя в Торонто 

15:23  26 Мая 2017
105

Опубликовано видео расстрела водителя в Торонто 

Торонто, 26 мая. Кадры трагедии, случившейся в крупнейшем городе Канады Торонто, опубликованы в Интернете. Беспристрастная камера запечатлела, как мужчину на парковке в упор расстреливают двое неизвестных.

Полиция установила личность жертвы. Это 33-летний Леонард Пиннок, приехавший из Гамильтона. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью, он умер на месте, пишет «360° Подмосковье».

Злоумышленники разгуливают на свободе, задержать их не удалось. Мотивы преступников неизвестны. 

 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть