Опубликовано видео расстрела водителя в Торонто 

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Торонто, 26 мая. Кадры трагедии, случившейся в крупнейшем городе Канады Торонто, опубликованы в Интернете. Беспристрастная камера запечатлела, как мужчину на парковке в упор расстреливают двое неизвестных.

Полиция установила личность жертвы. Это 33-летний Леонард Пиннок, приехавший из Гамильтона. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью, он умер на месте, пишет «360° Подмосковье».

Злоумышленники разгуливают на свободе, задержать их не удалось. Мотивы преступников неизвестны.