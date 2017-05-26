Сирия: вопрос о наблюдателях в зонах деэскалации будет решать Дамаск

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Москва, 26 мая. Решение о странах, которые смогут послать группы наблюдателей в зоны деэскалации в Сирии, должно быть принято на консультациях с официальным Дамаском. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«О том, какие конкретно страны будут приглашены направить своих военнослужащих, полицейских для обеспечения функций наблюдения и пропуска (в зонах деэскалации), эти консультации, конечно, будут проводиться прежде всего с правительством САР», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Добавим, ранее власти Ирана выступили против участия американских военнослужащих в охране зон деэскалации в Сирии. Однако Тегеран подчеркнул, что вопрос о правомерности присутствия иностранных войск в этих зонах вправе решать исключительно власти САР.