Хама: боевики обстреляли электростанцию «Мхарда»

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Хама, 26 мая. Террористы подвергли ракетному обстрелу стратегический объект на севере провинции Хама.

Арабское информационное агентство «САНА» сообщает, что боевики выпустили не менее 5 реактивных снарядов по электростанции «Мхарда», находящейся в 25 километрах к северу от города Хама. Террористы нарушили меморандум о зонах деэскалации в Сирии.

Отмечается, что в результате обстрела на электростанции вышел из строя один из энергоблоков. Ранее сообщалось, что командование правительственных войск перебросило из Дамаска в Хаму дополнительные силы.