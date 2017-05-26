Штаб блокады Донбасса собирается «надавить на болевые точки российского бизнеса»

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Киев, 26 мая. Организаторы торговой блокады Донбасса требуют выдать пленных в Донбассе Киеву. По словам одного из координаторов действий радикалов Анатолия Виноградского, если условие не выполнят, то через две недели будет «максимально осложнена» работа российских предприятий на Украине.

«Мы, как общественная организация, не в состоянии начать процесс национализации этих предприятий, но мы будем максимально осложнять работу предприятий, принадлежащих РФ, если в течение двух недель не будет решен вопрос по выдаче наших пленных», — заявил он журналистам.

Виноградский также выразил мнение, что расположенные на Украине российские предприятия «опасны».

Напомним, ранее российский парламентарий, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская пожелала жителям Украины скорее избавиться от профашистки настроенных радикалов.