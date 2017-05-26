Алеппо: «Силы Тигра» готовятся к штурму оплота ИГИЛ на востоке провинции

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Маскана, 26 мая. Правительственные войска вышли к окраинам города Маскана.

Элитная бригада «Силы Тигра» сократило расстояние до последнего оплота террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) на востоке провинции Алеппо. Ранее сообщалось, что «Тигры» подошли к городу на расстояние в 6 километров.

Боевики «Халифата» уже успели эвакуировать из города членов своих семей в провинцию Ракка, сейчас они ведут по сирийским войскам обстрел из минометов, танков и стрелкового вооружения. В ближайшее время, сообщает военный источник, начнется штурм Масканы.

Ранее агентство «Ридус» сообщило об очередном авиационном ударе коалиции США в Сирии, который унес жизни мирных жителей.

* Организация запрещена на территории РФ.