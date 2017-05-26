Депутат Рады рассказал, когда исчезнет украинский язык

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Киев, 26 мая. Украинский язык прекратит свое существование в течение 50 лет, если не принять мер по его сохранению. Такой прогноз дал депутат Верховной рады Украины Вадим Денисенко.

Денисенко бьет тревогу из-за возможного исчезновения украинского языка.

«Украинский язык исчезнет через 50 лет, если мы не будем ничего делать», — подчеркнул он, передают украинские «Вести».

Парламентарий отметил, что за последние 20 лет — «просто за одно поколение» — население нескольких областей Украины фактически перестало говорить по-украински. Депутат привел пример Мелитополя, который, по его мнению, стал полностью русскоязычным городом. Денисенко отметил, что область, более половины населения которой говорит на русском языке, вернуть к использованию украинского очень тяжело.