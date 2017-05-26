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Украина
Депутат Рады рассказал, когда исчезнет украинский язык

Депутат Рады рассказал, когда исчезнет украинский язык

16:03  26 Мая 2017
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Депутат Рады рассказал, когда исчезнет украинский язык

Киев, 26 мая. Украинский язык прекратит свое существование в течение 50 лет, если не принять мер по его сохранению. Такой прогноз дал депутат Верховной рады Украины Вадим Денисенко. 

Денисенко бьет тревогу из-за возможного исчезновения украинского языка. 

«Украинский язык исчезнет через 50 лет, если мы не будем ничего делать», — подчеркнул он, передают украинские «Вести». 

Парламентарий отметил, что за последние 20 лет  — «просто за одно поколение» — население нескольких областей Украины фактически перестало говорить по-украински. Депутат привел пример Мелитополя, который, по его мнению, стал полностью русскоязычным городом. Денисенко отметил, что область, более половины населения которой говорит на русском языке, вернуть к использованию украинского очень тяжело. 

#денисенко
Владимир Багров
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