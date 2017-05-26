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ДНР назвала число погибших под огнем ВСУ за неделю

ДНР назвала число погибших под огнем ВСУ за неделю

14:56  26 Мая 2017
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ДНР назвала число погибших под огнем ВСУ за неделю

Донецк, 26 мая. Четверо военнослужащих Донецкой народной республики погибли из-за обстрелов украинских силовиков в течение недели. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«Украинская сторона продолжает обстреливать населенные пункты нашей республики. За прошедшую неделю в результате обстрелов ВСУ восемь мирных жителей получили ранения. Потери среди военнослужащих ВС ДНР составили: четверо погибших и четверо раненых», — сообщил Басурин.

Он также добавил, что за неделю украинские силовики 400 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Под ударами артиллерии ВСУ оказались 30 населенных пунктов Донецкой народной республики.

#днр #всу #донбасс
Алексей Громов
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