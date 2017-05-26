ФАС одобрила покупку РБК

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Москва, 26 мая. Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку АО «Сотол проект» 65,43% голосующих акций холдинга РБК, сообщили в ведомстве.

ФАС одобрила покупку голосующих акций холдинга РБК, а также приобретение 80,463% доли в ООО «РБК Онлайн» акционерным обществом «Сотол проект». Отметим, что собственник Группы ЕСН Григорий Березки заявил о рассмотрении его компании перспектив синергии между медиахолдингом РБК, переговоры о покупке которого ведутся с группой «ОНЭКСИМ», принадлежащей Михаилу Прохорову.

Березкин считает, что группа может создать единый медиа-холдинг, объединив имеющиеся активы. Напомним, что Березкину принадлежит издательский дом «Комсомольская правда» и газета «Метро». Группа ЕСН владеет нефтеналивными терминалами и компанией «Русэнергосбыт». Напомним, что РБК владеет информационным порталом, печатными СМИ, телеканалом.