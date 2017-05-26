Голодец рассказала, где в России велик шанс стать долгожителем

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Москва, 26 мая. Самая высокая продолжительность жизни наблюдается в Ингушетии. Это единственный субъект РФ, перешагнувший порог по продолжительности жизни в 80 лет, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

«На сегодняшний день Ингушетия — это единственный субъект Российской Федерации, который по продолжительности жизни перешагнул порог в 80 лет. Это наша задача для всех субъектов, но Ингушетия справилась с этим уже в этом году», — сказала она на совещании в Магасе.

Голодец также выразила благодарность жителям Ингушетии за «общий труд», благодаря которому и был достигнут такой результат.

Добавим, ранее Минстрой РФ назвал лидеров рейтинга субъектов РФ по реализации проекта формирования комфортной городской среды. Его возглавила Саратовская область.