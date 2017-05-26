ПМЭФ-2017: Путин встретится с главами международных суверенных фондов

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Санкт-Петербург, 26 мая. Президент России Владимир Путин встретится с руководителями международных суверенных фондов, которые приедут в Россию со всех уголков мира для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом журналистам рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«У нас будут за одним столом инвесторы, которые управляют капиталом в 11,4 трлн долларов», — добавил он.

Во встрече с президентом России примут участие 40 человек из Ближнего Востока, стран Азии, Европы и Северной Америки. Впервые приедут представители из Омана и Новой Зеландии. Добавим, что ПМЭФ-2017 состоится в первых числах июня.