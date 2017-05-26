Сафин согласился стать советником Володина по спорту

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Москва, 26 мая. Известный российский теннисист Марат Сафин, который в пятницу заявил, что складывает с себя полномочия депутата Госдумы, согласился стать советником спикера ГД Вячеслава Володина на общественных началах.

«Я думаю, от такого нельзя отказываться, от таких возможностей, мне бы хотелось продолжить работу. Чем могу, буду помогать», — отметил Сафин.

Ранее Сафин заявил, что решил сложить с себя полномочия депутата Госдумы. Спортсмен уже подал соответствующее заявление. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил коллеге стать своим советником по вопросам спорта на общественных началах.

Как сообщает «Парламентская газета», освободившееся место может занять секретарь регионального отделения «Единой России» в Чувашии Николай Малов. Окончательное решение по мандату должен принять Генсовет в течение 14-ти дней.