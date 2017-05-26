Курды отбили у ИГИЛ дамбу в районе Ракки: ФАН публикует видео

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Сирия, Ракка, 26 мая. Вооруженные курдские формирования в ходе ожесточенных боестолкновений с боевиками террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) взяли под контроль дамбу в районе Ракки.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, согласно которому «Демократические силы Сирии», состоящие преимущественно из курдских формирований и местных арабских племен, взяли под контроль дамбу Аль-Баата, которая считается самой крупной на территории Сирийской Арабской Республики. Она располагается в 21 километре к юго-западу от столицы «Исламского государства»* — города Ракка.

В настоящий момент курды продвигаются ближе к столице ИГ*. Сейчас их главная задача — перерезать боевикам «Исламского государства» все маршруты снабжения провианта и боеприпасов. По некоторой информации, террористы окапываются, чтобы оказать достойное сопротивление.

* Организация запрещена на территории РФ.