Даръа: ИГ и «умеренная» оппозиция продолжают междоусобицу на западе провинции

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Даръа, 26 мая. Противостояние «Исламского государства»* и «Свободной сирийской армии» зашло в тупик.

Источник в Сирии сообщает, что ни одна из противостоящих сторон не может добиться решающего преимущества в междоусобной войне. Противники ведут спорадические обстрелы и совершают диверсии.

Боевики из филиала террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) укрепляют позиции у границы с Израилем и Иорданией. Исламисты строят ДОТы и укрепляют окопы бетоном. Серьезный укрепрайон создан около города Нава, который контролируют отряды проамериканской «Свободной сирийской армии».

* Организация запрещена на территории РФ.