Звезда N6946-BH1 загадочно исчезла из Вселенной‍

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Москва, 26 мая. Астрономы неожиданно «потеряли» звезду N6946-BH1, за которой они следили в течение нескольких лет. Специалисты предполагают, что она превратилась в черную дыру.

О внезапном исчезновении звезды сообщило издание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. В качестве приоритетной версии ее «пропажи» астрономы выдвигают гравитационный коллапс и превращение в черную дыру, хотя изначально ученые не склонялись к этому сценарию.

Уточняется, что астрономы наблюдали за красным сверхгигантом в спиральной галактике NGC 6946 с помощью наземного телескопа LBT и двух космических Hubble и Spitzer. В 2007 году ученые зафиксировали вспышку на небесном теле, которое было тяжелее Солнца в 25 раз. В 2009-м году — еще одну и уменьшение излучения. Два года назад астрономы обнаружили на месте звезды лишь источник инфракрасного излучения.

Добавим, ранее астрономы заметили, что малоизученная звезда KIC 8462852 снова начала угасать. Обычно звезды постепенно меняют интенсивность своей яркости, однако скачки звезды Табби достигают 22%.