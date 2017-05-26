Между нами, девочками: муж премьера Люксембурга позировал на фото с женами лидеров НАТО

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Брюссель, 26 мая. На традиционном снимке жен глав государств-членов НАТО позировал супруг премьера Любксембурга 38-летний Готье Детсне, отметим, что в герцогстве разрешены однополые браки.

В Бельгии проходит саммит НАТО, политики проводят встречи в Брюсселе, куда были также приглашены вторые половинки политиков. На традиционном снимке жен глав государств-членов НАТО наряду с женами Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа можно заметить мужчину. Супругом 44-летнего премьера Люксембурга Ксавье Беттеля официаильно два года назад стал 38-летний Готье Детсне. На снимке видно, что супруга турецкого лидера Эмине Эрдоган крайне недовольна мужчиной в женских рядах.