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Общество
Между нами, девочками: муж премьера Люксембурга позировал на фото с женами лидеров НАТО

Между нами, девочками: муж премьера Люксембурга позировал на фото с женами лидеров НАТО

14:51  26 Мая 2017
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Среди первых леди: муж премьера Люксембурга позировал для традиционного фото

Брюссель, 26 мая. На традиционном снимке жен глав государств-членов НАТО позировал супруг премьера Любксембурга 38-летний Готье Детсне, отметим, что в герцогстве разрешены однополые браки.

В Бельгии проходит саммит НАТО, политики проводят встречи в Брюсселе, куда были также приглашены вторые половинки политиков. На традиционном снимке жен глав государств-членов НАТО наряду с женами Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа можно заметить мужчину. Супругом 44-летнего премьера Люксембурга Ксавье Беттеля официаильно два года назад стал 38-летний Готье Детсне. На снимке видно, что супруга турецкого лидера Эмине Эрдоган крайне недовольна мужчиной в женских рядах. 

Ирина Селезнева
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