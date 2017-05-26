Роналду показал в Instagram беременную подругу

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Мадрид, 26 мая. Известный португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал на странице в соцсети фото, на котором нежно обнимает свою подругу Джорджину Родригес. Причем у девушки заметен округлившийся животик.

Публикацию в Instagram Роналду сопроводил сердечком. Пост Роналду собрал более 4 млн лайков. Фанаты футболиста со всего мира поздравляют пару с грядущим пополнением.

Как сообщает издание «Дни.ру», в медиа давно ходят слухи о возможной свадьбе Криштиану и Джорджины. С 22-летней девушкой знаменитый футболист встречается с декабря прошлого года. До знакомства с Роналду она работала продавцом в магазине Gucci. Как сообщает близкий к семье футболиста источник, мама Роналду одобрила Джорджину в качестве будущей невестки.