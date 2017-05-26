Все дороги ведут в Дамаск: как сирийская армия освобождала горный район к югу от Пальмиры от террористов ИГ

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Трехдневная операция Сирийской Арабской Армии (САА) и союзных сил к югу от Пальмиры увенчалась большой стратегической победой Дамаска. После разгрома террористов запрещенной группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) в Хнейфисе и освобождения трассы Дамаск-Пальмира сирийская армия готовится к новому броску на освобождение южных районов Сирии.

Как «оперативная кишка» Пальмиры превратилась в свободные земли Сирийской Арабской Республики – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Эх, дороги…

Спустя два месяца после того, как войска Сирийской Арабской Республики выбили террористов ИГ* из Пальмиры, буферная зона вокруг древнего города разрослась достаточно широко. Тем не менее, все еще существовала угроза со стороны населенного пункта Хнейфис (Хунейфас), который контролировали боевики самопровозглашенного «халифата». Понимая необходимость расширения территории вокруг Пальмиры и купирования угрозы, армия президента Сирии Башара Асада решилась на жесткие меры по освобождению данной территории.

23 мая подразделения САА восстановили контроль над позициями у вышки связи и господствующими высотами Аль-Хадария и Джебель-Ханазир, утраченными в декабре 2016 года. Важным шагом стало установление полного контроля САА над районом Барда, горной грядой Джебель-Мхасса и плотиной Эль-Карьятейна, что позволило отбросить ИГ от города.

Впрочем, окончательно добило террористов ИГ наступление сирийской армии на юге от Пальмиры – вдоль трассы на Дамаск: здесь подразделения САА и союзных сил прорвали фронт боевиков и заняли руины старого дворца Каср-Халабат в одноименной долине. Прорыв оказался настолько удачным, что сирийские войска отрезали боевикам последние пути наступления и продолжили натиск на Хнейфис.

Последний штурм

О том, что происходило в районе трассы Дамаск-Пальмира в течение последних трех дней, подробно можно прочитать здесь. А между тем, в четверг, 26 мая, сирийская армия совершила финальный рывок к трассе, установив полный контроль над огромной горной территорией в 2700 квадратных километров. Днем сирийские правительственные войска освободили фосфатные рудники Хнейфиса. Террористы ИГ понесли значительные потери в столкновении с правительственными войскам и вынуждены были отступить.

Падение Хнейфиса стала последним гвоздем в крышку гроба террористов на этом рубеже. После того, как под контролем сирийских правительственных сил оказались месторождения фосфатов, которые террористы пытались удержать, бандформирования ИГ были вынуждены отступать со своих позиций, бросая по пути технику, вооружение и боеприпасы. Так, ополченцам Сил национальной обороны Сирии (NDF) удалось захватить большое количество брошенного оружия и боевой амуниции в районе горного массива Мхасса, где террористы устроили склад.

Установив контроль над всеми фосфатными шахтами, сирийская армия двинулась в сторону последнего участка трассы Дамаск-Пальмира. Не имея сил и необходимости сдерживать удары сирийских войск, террористы оставили позиции, в результате чего правительственные силы соединились на треугольнике трасс на Дамаск и Багдад. Таким образом, буферная зона вокруг Пальмиры разрослась на 2700 квадратных километров, превратившись из «оперативной кишки» в широкий фронт.

Тегеран спешит на помощь

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) политолог Александр Сотниченко, за зону вокруг трассы Дамаск-Пальмира в Восточном Каламуне боролись сразу несколько сил. Помимо сирийской армии и паразитировавших на местных рудниках террористов ИГ, в этот район стремились повстанцы «Свободной сирийской армии», которые надеялсь соединиться со своими комбатантами при поддержке США на иорданской границе.

«ИГИЛ* там стоял, начиная с 2014 года, и контролировал крупнейшие в Сирии залежи фосфатов в районе Хнейфиса и Аш-Шаркия – южнее Пальмиры и восточнее населенного пункта Эль-Карьятейн. Чуть южнее – в Каламуне – находятся позиции «Свободной сирийской армии». И у каждой из сторон была свои задачи. ССА в Каламуне желала воссоединиться с отрядами ССА, поддерживаемыми США и Иорданией на границе. А для ИГИЛ важно было сохранить контроль за фосфатами – они их разрабатывали и продавали».

Как подчеркнул Александр Сотниченко, сирийской армии было крайне важно установить контроль над этим районом – однако сделать Дамаск этого не мог. Однако сейчас на помощь сирийскому правительству пришел сильный союзник в лице Ирана. Поскольку Иран поддерживает различные вооруженные проправительственные формирования в Сирии, удалось сформировать наступательный потенциал, которого хватило для освобождения трассы на Дамаск.

«Для сирийской армии было важно остановить утечку ресурсов – но он не могла этого сделать из-за собственной слабости. В итоге в Тегеране было заключено соглашение о том, что разработка фосфатов передается Ирану – при условии, если Иран окажет помощь по освобождению этих территорий. И теперь, судя по всему, туда приедут иранские специалисты, которые будут заниматься разработкой фосфатных месторождений».

Перспективы оппозиции: «чемодан-автобус-Идлиб» и бой за границу

Что же касается судьбы повстанцев из ССА в Каламуне – то, как отмечает эксперт, последние стратегические изменения в провинции Хомс приводят боевиков на грань уничтожения. Находясь в полной изолированности от своих комбатантов на границе с Иорданией, с которыми сирийской армии еще предстоит разобраться, анклав в Каламуне долго не протянет и вскоре запросит сирийские власти о сдаче и вывозе в Идлиб.

«Отряды ССА в Каламуне сейчас оказались в полной блокаде – им стоит подумать о сдаче по типу Хомса или анклавов Дамаска: самые непримиримые и оголтелые – отправляются в Идлиб, остальные остаются, сдают оружие и возвращаются к мирной жизни. Но главное – теперь сирийская армия может дальше продвигаться в сторону сирийско-иорданской границы. Этот район держит группировка «Магавир ат-Таура» («Коммандос революции»), поддерживаемая американскими и британскими инструкторами – и они совершенно не собираются отдавать границу сирийской армии».

С другой стороны, отмечает Александр Сотниченко , наступление сирийской армии в район Ат-Танфа на границе с Иорданией сильно затянет подготовку и реализацию наступления на Дейр-эз-Зор, с которым сирийской армии также необходимо поторопиться.

«Наступления на Дейр-эз-Зор я не вижу – про него много говорят, но серьезных операций на этом направлении почти не происходит. Наступление на Ат-Танф – это иное направление, оно может быть сопряжено с продвижением на Дейр-эз-Зор, но ведут в разные стороны. Видимо, сейчас сирийское руководство выбирает, куда пойти – но приоритет пока что за Ат-Танфом. Если их туда не пустят – они пойдут на Дейр-эз-Зор, но организация этого наступления будет гораздо сложнее, чем путь до иорданской границы».

* Организация запрещена на территории РФ.