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Экономика
Греф объяснил, почему поддерживает приватизацию Сбербанка

Греф объяснил, почему поддерживает приватизацию Сбербанка

14:39  26 Мая 2017
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Греф объяснил, почему поддерживает приватизацию Сбербанка

Москва, 26 мая. Теоретическая возможность приватизации Сбербанка не исключена, но на практике этот вопрос пока даже не обсуждался, поэтому говорить о каких-либо сроках абсолютно преждевременно. Об этом говорил на годовом собрании акционеров глава банка Герман Греф.

При этом он выразил свою позицию, сказав, что государство не должно обладать контрольным пакетом акций.

«Я действительно выступаю за то, чтобы контрольный пакет не находился в руках государства, мне кажется, что самая большая гарантия долгосрочной устойчивости и надежности компании, это ее рыночность, чтобы независимые акционеры могли спрашивать с менеджмента за финансовые результаты, и это самая устойчивая схема», — пояснил то-менеджер.

Греф объяснил, почему поддерживает приватизацию Сбербанка

Кроме того, Греф пообещал акционерам рост дивидендов. 

#греф
Алексей Громов
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