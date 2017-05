Песков преподал шуточный урок английского языка репортеру «Би-би-си»

Москва, 26 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завершил беседу с журналистами уроком английского языка, в котором также поучаствовал корреспондент «Би-би-си».

Журналист британского СМИ пожаловался, что не является носителем русского языка, а потому мог неверно истолковать ответ Пескова о возможности встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Песков пошутил, что не понял сути вопроса журналиста, даже будучи носителем языка, и попросил представителя «Би-би-си» задать этот же вопрос на английском языке. Когда репортер выполнил его просьбу, пресс-секретарь президента с готовностью ответил на английском.

«If you are not planning something, then you would better exclude the possibility of something («Если вы ничего не планируете, то это значит, такая возможность исключается»), — сказал он.