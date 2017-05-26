Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Главного инженера филиала Центра Хруничева нашли мертвым на берегу реки под Владимиром

Главного инженера филиала Центра Хруничева нашли мертвым на берегу реки под Владимиром

14:32  26 Мая 2017
162

Главного инженера филиала Центра Хруничева нашли мертвым на берегу реки под Владимиром

Ярославль, 26 мая. Во Владимирской области обнаружено тело главного инженера КБ «Арматура» — филиала Центра Хруничева. Как рассказали журналистам в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации, тело с огнестрельным ранением было замечено на берегу реки рядом с его автомобилем в минувшую среду.

В качестве предварительной версии рассматривается суицид — Андрей Арзуманов мог застрелиться.

При этом некоторые СМИ заявили, что в «Арматуре» якобы планировались масштабные сокращения.

Напомним, ранее сообщалось, что из реки Екатерингофка в Петербурге был выловлен гниющий труп гражданина Украины.

 

 

#суицид
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть