Главного инженера филиала Центра Хруничева нашли мертвым на берегу реки под Владимиром

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Ярославль, 26 мая. Во Владимирской области обнаружено тело главного инженера КБ «Арматура» — филиала Центра Хруничева. Как рассказали журналистам в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации, тело с огнестрельным ранением было замечено на берегу реки рядом с его автомобилем в минувшую среду.

В качестве предварительной версии рассматривается суицид — Андрей Арзуманов мог застрелиться.

При этом некоторые СМИ заявили, что в «Арматуре» якобы планировались масштабные сокращения.

Напомним, ранее сообщалось, что из реки Екатерингофка в Петербурге был выловлен гниющий труп гражданина Украины.