Песков: В Кремле пока нет четкой позиции по инициативе СПЧ об амнистии

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Москва, 26 мая. Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вопрос об административной амнистии, ответив, что в президентской администрации на этот счет пока нет четкой позиции.

Совет по правам человека заявил о намерении представитель президенту Владимиру Путину свою инициативу по административной амнистии, приуроченной к столетию Октябрьской революции «Пока позиция никакая не определена, какой-то четкой позиции по инициативе Совета по правам человека нет, потому что это достаточно новая инициатива», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отметим, что СПЧ предлагает амнистировать лиц, совершивших административные правонарушения, в том числе водителей, мигрантов, пишет «Свободная пресса».