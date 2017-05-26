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Весь мир
«Хезболла» уверена в победе над ИГИЛ в 2017 году

«Хезболла» уверена в победе над ИГИЛ в 2017 году

14:20  26 Мая 2017
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«Хезболла» уверена в победе над ИГИЛ в 2017 году

Бейрут, 26 мая. Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла уверен, что «Халифат» падет к 2018 году.

Во время выступления в честь Дня освобождения и сопротивления Хасан Насралла отметил, что будущее Ближнего Востока определяют такие страны, как Сирия, Ирак и Ливан. САР и ее союзники, подчеркнул генсек, добиваются побед, а боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) терпят поражение.

«Хезболла» уверена в победе над ИГИЛ в 2017 году

Лидер «Хезболлы» сообщил, что только Сирия и Иран помогают Ливану в деле освобождения страны от захватчиков. Насралла заострил внимание на том, что эти государства противостояли израильской оккупации, в то время как все мировое сообщество просто наблюдало за ситуацией.

* Организация запрещена на территории РФ.

#хасан насралла
Алексей Громов
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