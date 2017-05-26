Названа сумма долга, при котором у россиян отберут единственное жилье

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Москва, 26 мая. Министерство юстиции РФ предложило лишать россиян единственного жилья при долге свыше 200 тыс. рублей. Текст законопроекта доступен на официальном сайте ведомства.

В соответствии с документом, действие закона об изъятии жилья распространится на четыре категории должников: алиментщиков и отказывающихся от возмещения ущерба, причиненного преступлением, в связи со смертью кормильца, а также от возмещения вреда, причиненного здоровью.

При этом инициатива не предполагает изъятия единственного жилья в связи с задолженностью по кредитам и оплате услуг ЖКХ.

Изъять жилье могут только по решению суда и только, если площадь жилья составляет не менее 36 кв. метров на человека, а его стоимость в два раза выше стоимости жилья, соответствующего норме предоставления. При этом, если размер долга «явно несоразмерен стоимости имущества», взыскание не может быть обращено на единственное жилье.

Погашение долга производится частично на средства, вырученные после продажи изъятого жилья, остаток денег после продажи будет возвращаться должнику.

Изъятое жилье подлежит продаже, а вырученные деньги частично пойдут на погашение долга, а остаток будет возвращаться должнику.

