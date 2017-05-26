ВСУ нечаянно посадили американский беспилотник на территории ДНР

В Избранное

Скопировать

Донецк, 26 мая. Украинские силовики ошибочно посадили свой разведывательный беспилотник на территории Донецкой народной республики. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, военнослужащие 30-й отельной механизированной бригады ВСУ посадили малый разведывательный беспилотник американского производства возле позиций Вооруженных сил ДНР.

«О каком уровне подготовки военнослужащих ВСУ можно говорить, если оперативные отделы соединений и частей не знают, где находятся их войска, а операторы БЛА, ведущие корректировку огня, сажают беспилотники прямо на наши позиции», — отметил Басурин.

Он также добавил, что из носителя информации БЛА были извлечены данные, на которых зафиксированы позиции ВСУ на мариупольском направлении, оснащенные тяжелым вооружением и техникой.

Ранее в Минобороны ЛНР сообщили, что ряды вооруженных сил Украины в Донбассе пополнились наемниками из Грузии. По данным оборонного ведомства, 30 грузинских наемников прибыли в расположение 14-й бригады ВСУ, которая дислоцируется в Станично-Луганском районе, передает URA.RU.