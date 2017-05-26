Эксперт: продажа нефти Сирией и Венесуэлой в обход санкций абсолютно невозможна

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Запад продолжает информационную войну в отношении России и ее союзников. Так, издание Bloomberg сообщает о якобы существующей секретной схеме продажи нефти Сирией и Венесуэлой в обход международных санкций. Американское издание упоминает также о некой российской «фиктивной компании», участвующей в этом.

Естественно, никаких реальных доказательств данной информации ни журналисты Bllomberg, ни их источники не приводят. Это дает повод усомниться в заявлении о махинациях Сирии и Венесуэлы. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с корреспондентом ФАН высказал мнение, что целью таких сообщений является дискредитация РФ.

«Мне кажется, это элемент информационной кампании, которая направлена на дискредитацию нашего государства», — сообщил Данюк.

Как отмечает эксперт, эта информация хорошо соотносится с теми тезисами, которые озвучивает Дональд Трамп. Президент США говорит о том, что необходимо оказывать давление не только на Сирию, в данном случае, на Башара Асада, а также на те политические силы, которые его поддерживают, обратил внимание Данюк. Это, в первую очередь, Иран, против которого Дональд Трамп формирует сейчас коалицию в составе многих арабских государств и, естественно, Российская Федерация.

«Учитывая, что любое сообщение, любое упоминание нашего государства в информационном пространстве США становится настоящей информационной бомбой и взрывом, я не удивлен, что через Bloomberg такие вот тезисы вбрасываются, — сообщил эксперт. — И в данном случае необязательно было бы делать это через российскую какую-то фиктивную компанию, есть множество других способов, которые широко распространены. Самый известный способ — это Иран продает сырую нефть Китаю. Там множество прокладок различных, и для этого не нужно, естественно, использовать компании, чьими «портами приписки» является, в данном случае, Москва», — отметил эксперт.

Никита Данюк делает вывод, что вброс данной информации есть не что иное, как попытка набрать политические очки.

«Это просто вброс для того, чтобы в очередной раз попытаться дискредитировать и наше государство, и в очередной раз показать мировому сообществу сирийское правительство в качестве корня всех бед, всех зол, в данном случае, набрать на этом политические очки. Все просто», — подчеркнул эксперт.

Нефть является ключевым фактором в сирийском конфликте. Поэтому неудивительно, что со стороны США возникают подобные информационные вбросы. Как отмечает Данюк, энергоресурсы — стратегическая цель правительственных войск, потому что именно контроль над нефтеносными районами Сирии позволит в дальнейшем, после урегулирования ситуации, после полного уничтожения террористической угрозы на территории Сирии восстанавливать экономику. И возле Дейр-эз-Зора, и возле Пальмиры до сих пор идут достаточно ожесточенные боестолкновения, обращает внимание эксперт.

«В данном случае, именно нефть является краеугольным камнем не только для правительственных войск Сирии, но и для боевиков ИГИЛ*, потому что вся их деятельность, в первую очередь, финансовая, операционная и логистическая, поставлена и функционирует, в том числе, за счет нелегальной продажи нефти», — сообщил Никита Данюк.

Потеря контроля над этой территорией и будет означать не только убыток и потерю прибыли от нефти, подчеркивает Данюк, но и, по большому счету, поставить крест на функционировании террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) и других незаконных вооруженных формирований в Сирии.

Ресурсы — это основа сирийской экономики, поэтому правительственной армии Башара Асада важно опередить США и западную коалицию при наступлении на ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.