Британия вновь начала обмениваться данными с американской разведкой

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Лондон, 26 мая. Британские спецслужбы возобновили обмен данными с американскими коллегами после того, как те дали гарантии, что не допустят больше утечек информации. Об этом в пятницу заявил глава антитеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули.

«Хотя мы обычно не комментируем соглашений об обмене информацией, получив новые заверения, сейчас мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими ключевыми партнерами по всему миру», — отметил он.

Напомним, что ранее Великобритания приостановила обмен информацией с американскими спецслужбами из-за утечек информации о теракте в Манчестере. Вскоре после совершения атаки в американских СМИ назвали имя террориста и опубликовали улики с места трагедии.