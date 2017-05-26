Путин продлил полномочия бизнес-омбудсмена Титова

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Москва, 26 мая. Президент России Владимир Путин остался доволен результатами работы бизнес-омбудсмена Бориса Титова, отметив, что на своем посту уполномоченный трудится с большим интересом. В связи с этим глава государства предложил ему продлить срок его полномочий, истекающих уже в июне.

«У Вас в конце июня заканчивается срок полномочий. Я вижу, как вы с интересом сами это все делаете, работаете с интересом. Думаю, правильно будет предложить вам продлить срок ваших полномочий, и я с удовольствием это сделаю», — заявил Путин.В ответ Титов поблагодарил президента, согласившись с тем, что работать в этой должности ему, действительно очень интересно. «И я буду делать все возможное, чтобы оправдать доверие, которое вы мне оказали», — добавил Титов.

Во время встречи Путин также указал на то, что работа Титова очень востребована. Об этом, по его мнению, говорит «даже перечисление тем и проблем, с которыми сталкиваются сегодня предприниматели». По мнению президента, Титов по сути создал институт бизнес-омбудсмена в России.