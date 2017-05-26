Часть кровли четырехэтажного здания рухнула на юге Москвы

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Москва, 26 мая. На юге российской столицы обрушилась часть кровли четырехэтажного административного здания, пострадавших при инциденте нет.

По предварительным данным в административном здании по улице Пиотровского на юге Москвы обрушилось 18 квадратных метров кровли. Известно, что пострадавших при инциденте нет, сообщили очевидцы. Однако региональное ведомство МЧС не оказывало помощь по факту обрушения кровли. Бригада спасателей выезжала на место ЧП, помощь сотрудников МЧС не потребовалась.