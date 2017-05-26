Аваков рассказал об ошибке, «перевернувшей» расследование убийства Шеремета

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Киев, 26 мая. В расследовании убийства журналиста Павла Шеремета была допущена ошибка, поэтому теперь материалы дела перепроверяют. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Имела место ситуация, при которой была допущена одним из сотрудников техническая или, скажет так, иная небрежность, которая, на мой взгляд, ни на что существенно не повлияла», — сказал министр в эфире «24 канала».

Однако, по его словам, из-за этой «небрежности» ведомство было вынуждено переработать весь массив данных заново, перепроверяя каждый из связанных с расследованием фактов.

Как передает «Аргументы и Факты», ранее о допущенной ошибке при расследовании убийства Шеремета сообщал генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его сведениям, сотрудники следствия не изъяли важную видеозапись.

Напомним, Шеремета убили в июле прошлого года, подорвав его автомобиль. На протяжении 10 лет он работал на российском телевидении, а с 2011 года проживал в Киеве.