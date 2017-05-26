Автобус с туристами перевернулся в Турции, 17 раненых

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Анкара, 26 мая. Как минимум 17 человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Турции. ЧП произошло в провинции Балыкесир.

По данным местных СМИ, автобус перевернулся в районе Ивринди накануне рано утром. Водитель не справился с управлением из-за плохих погодных условий: трасса была окутана туманом.

Информационное агентство Dogan уточняет, что травмы получили 17 человек: сам водитель и 16 пассажиров. Все они были доставлены в ближайшие больницы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Сведения о национальности туристов и другие подробности аварии в данный момент уточняются.

