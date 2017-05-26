Школьницы пропали в день последнего звонка в Новосибирске

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Новосибирск, 26 мая. Правоохранители Новосибирска совместно с волонтерами разыскивают двух школьниц, которые пропали после последнего звонка.

По данным полиции, две 14-летние девочки не появлялись дома с момента окончания праздничной школьной линейки «последний звонок», которая состоялась в минувший четверг. Родители сразу же обратились к правоохранителям за помощью.

В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Рассматривается версия, что обе школьницы находятся в каком-то месте вдвоем. Несколько горожан также сообщили, что видели пропавших в метрополитене.

Как сообщало издание Ura.Ru, в Павловском районе Алтайского края школьники пробили стену в закрытом магазине, чтобы украсть множество алкоголя и закуски для выпускного вечера. Нашла юных злоумышленников служебная собака.