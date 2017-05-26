«Иванушки International» пополнили базу украинского «Миротворца»

В Избранное

Скопировать

Киев, 26 мая. Черный список украинского скандально известного сайта «Миротворец» пополнился новыми фамилиями. Теперь в него входят и участники популярной российской группы «Иванушки International».

Поводом для таких «репрессий» послужил концерт, который они дали в Крыму в 2015 году. В базу «Миротворца» занесены Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Андреев. Третий участник группы — родившийся в Одессе и являющийся гражданином Украины Кирилл Туриченко — на сайте не фигурирует.

Добавим, что украинский сайт ведет свой черный список, в который заносит тех, кто посещает Крым без разрешения Украинских властей. Кроме того, в него попадают все инакомыслящие, чье мнение по поводу событий на Украине не совпадает с позицией Киева. Автоматически все они становятся врагами государства.

Напомним, как ранее писало Ura.ru, в базе "Миротворца" уже содержатся фамилии Стаса Пьехи, Ирины Аллегровой, Сергея Шнурова и других российских деятелей культуры.